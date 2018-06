Les 24H du Mans, toujours mythiques !

Les 24 Heures du Mans démarreront samedi 16 juin 2018. L'Espagnol Fernando Alonso, sur sa Toyota, a effectué les meilleurs temps aux essais qualificatifs, lui permettant d'être en pôle position. Comme à chaque année, cette course attire des centaines de milliers de spectateurs. Ils font du camping au bord du circuit, en s'équipant pour pouvoir aussi suivre le Mondial. D'autres auront la chance d'être hébergés chez l'habitant et profiter d'endroits gardés jalousement secrets pour mieux voir les bolides faire la course.



