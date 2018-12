Les Carroz d'Arâches se préparent à accueillir les premiers vacanciers

Alors qu'il ne lui reste plus que 24 heures, Philippe n'est pas encore tout à fait prêt à accueillir les premiers vacanciers aux Carroz d'Arâches. Il a encore quelques commandes à découvrir afin de dompter son télésiège de six places. Charlie, lui, tente de trouver le costume du parfait moniteur à sa taille. Côté animation, les vacanciers ne risqueront pas de s'ennuyer. Florian leur a préparé un programme chargé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.