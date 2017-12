Les cartes postales de Noël résistent aux nouvelles technologies

Anciennes ou récentes, les cartes de Noël ont su garder leur charme. On aime les envoyer à nos proches lorsqu'on ne peut pas se retrouver lors de la période des fêtes. A Figeac, dans le Lot, les traditionnelles cartes de fin d'années revivent entre les mains de deux collectionneurs. Les plus anciennes de leur collection en plastique datent de 1900.



