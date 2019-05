Les cercles de jeux marquent leur retour dans la capitale

Les cercles de jeux reviennent à Paris avec un nouveau visage. Leurs prédécesseurs ont été fermés suite à leurs réputations sulfureuses. Mais depuis la loi de 2017, la nouvelle formule, à l'aspect de club, est beaucoup plus encadrée et ne propose que des jeux de cartes. Sur les trois ans que ces clubs ont obtenu pour tester le marché, il ne leur reste plus que 18 mois pour prouver que le jeu à Paris peut être responsable.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 mai 2019, des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.