Les clubs de plage profitent aux petits comme aux grands

A Pornichet, en Loire-Atlantique, les enfants s'activent dès le matin dans ce club de plage. Au programme : des activités physiques et des compétitions en équipe. Ce sont de véritables moments de joie qui laissent des souvenirs inoubliables pour les petits. C'est aussi l'occasion de se faire des amis. Et il n'y a pas que les enfants qui en profitent.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.