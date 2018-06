Les ducasses du Nord, du bonheur itinérant

À Hantay, en Hauts-de-France, les fameuses ducasses animent les villages. Ces fêtes foraines sillonnent les villages du nord lors des beaux jours. Les petits y trouvent leur bonheur tout comme les grands qui retombent en enfance. Le tir à la carabine, les manèges, les auto-tamponneuses mais aussi la barbe à papa et les croustillons sont les incontournables de la ducasse. Une belle tradition qui donnent de la gaieté et de la convivialité aux habitants.



