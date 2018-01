Les Français ont un profond attachement pour leur langue régionale

Dans le village de Grans, les amoureux de la langue provençale se retrouvent une fois par mois pour partager et discuter. Certains sont membres de collectifs provençaux, d'autres sont de simples habitants. Jean-Claude Cordero est celui qui leur enseigne ce dialecte. Cette langue indo-européenne est appréciée aussi bien par les jeunes que par les plus âgés. Le folklore quant à lui reste capital pour perpétuer cet héritage.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.