Les hortensias en fleurs, un beau spectacle dans les jardins bretons

Durant l'été, dans le Finistère, les hortensias fleurissent dans les jardins. C'est une explosion de bleu, de blanc et de rose qu'offrent les hydrangeas, nom scientifique de l'hortensia. Originaire d'Asie ou d'Amérique, la fleur compte une dizaine d'espèces et des centaines de variétés. Etant une plante rustique, elle nécessite peu d'entretien. Comme tant d'autres jardins bretons, celui de Dany Disez attire de nombreux visiteurs.



