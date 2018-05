Les îles Chausey, le plus grand archipel d'Europe

Depuis 50 ans, les îles Chausey sont restées les mêmes. Aucune nouvelle construction n'est en effet possible. Il est idéal de visiter ce grand archipel pour quelques heures à une semaine. Pendant les beaux jours, des centaines de touristes s'y rendent pour profiter de la nature, d'une pause au milieu des rochers et d'un pique-nique sur le sable. Mais lors de la période hivernale, l'endroit ne compte que trois habitants.



