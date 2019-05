Les indémodables guinguettes de Rochecorbon

La saison des guinguettes vient avec l'été. À Rochecorbon, les habitués des lieux se précipitent pour aller sur la piste de danse, le moment d'oublier les soucis quotidiens. Créée il y a 21 ans, la guinguette a fait renaître l'atmosphère mélangeant la danse et une journée au bord de l'eau. Rien de plus conviviale et sympathique pour un peu d'évasion.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.