Les indispensables de l'été

On va profiter des vacances d'été pour prendre le temps de lire. Toutefois, plutôt que de trimballer des best-sellers, il suffit d'avoir sur soi la nouvelle liseuse Kindle Oasis d'Amazon. Sa particularité est qu'elle est étanche, très fine et dotée d'une grande autonomie. En plus d'être pratique et résistante, cette liseuse coûte 250 euros. Quid des autres gadgets intéressants pour bien passer les vacances seul ou en famille ?



