Les premiers vacanciers de l'hiver sont arrivés aux Gets

Malgré une grande douceur, la neige est au rendez-vous en Haute-Savoie. La station Les Gets a accueilli ses premiers vacanciers ce 22 décembre 2018. Ces derniers ont préféré faire le trajet en voiture durant la nuit pour éviter d'éventuels problèmes de circulation. A peine arrivés, certains amateurs de ski ou de snowboard ont foncé sur les pistes.



