Les randonnées pour prolonger les vacances

Les vêtements jouent un rôle important dans le confort des randonneurs. Comme pour le ski, la technique de "l’oignon" s’impose. Elle consiste à superposer 3 couches de vêtements :





- 1ère couche : elle évacue la transpiration, car, sinon, dès qu’on s’arrête de marcher, c’est le coup de froid assuré ! On bannira le coton pour un meilleur allié : le tee-shirt polyester. Il a trois atouts : léger, il ne froisse pas, et sèche très rapidement. En en plus, il ne prend pas de place si l’on en glisse un de rechange dans son sac à dos !





- 2ème couche : elle isole et réchauffe. On peut opter pour un pull ou un gilet en laine, mais le must, c’est la polaire ! Ultra-légère, elle est isolante, chaude et respirante. On adaptera son épaisseur en fonction de la saison : de la micro-polaire fine à la polaire ultra-épaisse.





- 3ème couche : elle protège des intempéries et fait barrage au vent, à la pluie et même à la neige. A la mi-saison, on privilégiera les vestes "softshell" ou "hardshell" avec une capuche si on craint les grosses averses. En hiver, on donnera la préférence à une bonne doudoune.