Les stations sont prêtes à accueillir les skieurs

Les stations sont prêtes à accueillir les premiers skieurs. Le début des vacances de Noël lance officiellement la saison des sports d'hiver. Et elle s'annonce très bonne. Les réservations ont bondi de sept pour cent cette année. Sur les pistes de Gets, en Haute-Savoie, le personnel fait ses derniers préparatifs.



