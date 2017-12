Les stations vosgiennes profitent pleinement de la neige

La neige continue de tomber dans plusieurs régions de la France. Une météo qui fait le bonheur des gérants des stations de ski, des travailleurs saisonniers et des amoureux des sports d'hiver. A la station Rouge Gazon, dans les Vosges, c'est la première fois depuis 4 ans qu'on peut skier à Noël. Depuis le début des vacances de fin d'année, les clients y viennent en masse.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.