Les touristes seniors découvrent la joie du camping-car

Les vacances scolaires sont finies. Mais avant que l'été n'arrive, ce sont les touristes seniors qui jouent les nomades et font du camping comme à Piriac-sur-Mer, en Loire-Atlantique. Grâce à leur camping-car, les couples de retraités sillonnent les routes et découvrent des paysages au hasard de leur pérégrination.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.