Les vide-greniers ne désemplissent pas

S'il y a bien des endroits où l'on peut se faire plaisir à petits prix, ce sont les vide-greniers. Pour trois fois rien, on peut y dénicher des jeux, des objets de collection, des vêtements et bien d'autres trésors qui auront la chance de continuer leurs histoires. A Villefranche-sur-Saône, il s'en est organisé un durant le week-end de l'Ascension 2019. Acheteurs comme vendeurs ont pu y faire de bonnes affaires.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.