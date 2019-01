Les voitures télécommandées, pourquoi pas pour les grands ?

Petits et grands partagent la même passion pour les voitures télécommandées. Les plus sophistiquées peuvent dépasser les 100 km/h. Il existe même des compétitions qui s'organisent sur de vrais circuits. Parmi les passionnés il y a les novices et les pros de la télécommande.



