Lino Lazzerini, un collectionneur de vélo

Pour Lino Lazzerini, son atelier qui se trouve au fond de son jardin est un véritable refuge. Cet homme de 74 ans est passionné par le vélo depuis 60 ans. Pour redonner vie à sa collection, il est devenu un grand réparateur, voir un chirurgien. Il dispose même d'un petit musée où est exposée toute une sélection de vélos, de photos des plus grands coureurs et de maillots offerts par des cyclistes.



