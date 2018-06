Loisirs d’été : à chaque activité ses incontournables

Avec les beaux jours, les eaux montent en températures et les insectes, au cœur de l’alimentation quotidienne des poissons, se multiplient, ce qui laisse augurer de belles prises ! En eau douce, on notera que c’est tôt le matin ou en fin d’après-midi, lorsque la température retombe, que les poissons sont plus actifs. En mer, une des techniques les plus sportives consiste à lancer et ramener des leurres (poissons nageurs, leurres souples ou métalliques…) depuis le littoral. Mieux vaut utiliser une canne de 2,40 à 3 m afin de lancer assez loin.





Pour guetter les prises et stocker vos appâts, vous pourrez revêtir un gilet sans manches multipoche ultra-pratique. Choisissez-le déperlant, pour parer aux éclaboussures, et respirant. Vous pourrez également chausser des sandales tout-terrain crantées antidérapantes pour éviter de glisser sur les pierres. Assurant un bon maintien, elles laissent le pied respirer et sont d’un entretien facile !