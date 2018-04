Longchamps : dans les coulisses du plus grand hippodrome de France

Situé en plein cœur du bois de Boulogne, à Paris, l'hippodrome de Longchamps est le plus grand du pays. Il est surtout connu du monde entier pour le Prix de l'Arc de Triomphe, la plus grande course de la planète regardée par un milliard de téléspectateurs. Après deux ans de travaux, l'endroit a un nouveau visage.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.