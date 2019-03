Mardi gras : les Gilles étaient de sortie à Binche

C'est une tradition qui date du XVIIIème siècle mais que l'on prend plaisir à perpétuer à Binche, dans la Wallonie belge. Chaque année pour Mardi gras, les Gilles, héros emblématiques du carnaval, défilent dans les rues aux sons des fanfares et des applaudissements du public. Comme le veut la coutume, ces grands gaillards jettent à la foule des kilos et des kilos d'oranges. Une offrande qui symbolise l'abondance.



