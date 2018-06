Massif du Sancy : un musée à ciel ouvert

Jusqu'au 23 septembre 2018, une surprise attend les randonneurs en montagne dans le Massif du Sancy. Des œuvres d'art seront exposées en pleine nature et s'étendent sur plus de 30 km. Il s'agit d'une invitation au voyage pour les aventuriers en montagne, car pour les apercevoir, il faudrait sortir des sentiers battus. Découvrez les détails en images.



