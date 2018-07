Maya l'Abeille : toujours la même, 116 ans après !

Maya l'Abeille est un petit personnage, né en 1912 en Allemagne dans un livre pour enfants. La petite abeille a fait fureur dans les cours d'école et a même inspiré un jeu d'enfant. Son histoire a été adaptée au cinéma et depuis, elle a passionné plusieurs générations. Le deuxième volet de son film, intitulé "Les jeux du miel", est sorti en salles le mercredi 18 juillet 2018. Qui a prêté sa voix à Maya ?



