Méjannes-le-Clap : un été dans un camp de tennis

Les vacances sont l'occasion de s'adonner à un sport. A Méjannes-le-Clap, dans le Gard, un stage de tennis est ouvert aux enfants âgés de 7 à 17 ans. Le temps d'une semaine, il vont découvrir cette discipline ou vont pouvoir se perfectionner. Service, coup droit, revers... les petits apprentis apprennent tout et plutôt vite. Hormis les cours, ce stage leur permet également de se faire de nouveaux amis et de partager une passion commune.



