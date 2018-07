Quelles applications installer sur son mobile en vacances ?

Côté point de chute, les informations fournies par les applications routières comme Waze sont déjà abondantes. D’autres fournisseurs comme TripAdvisor permettent de repérer des lieux spécifiques (« restau sympa », etc.) selon ses critères de choix. Des applications comme GetYourGuide ou Izi.TRAVEL apportent une aide réelle sur les lieux de visite grâce à du contenu écrit et vidéo. On peut aussi réserver des activités (visite de musée, etc.) en ligne, ce qui évitera de faire la queue devant les monuments.





Avant de repartir, reste la corvée du plein dans une station-service submergée de touristes. POMP permet de couper court à cette épreuve. L’application permettant de se faire ravitailler là où le véhicule est garé, par exemple dans le parking de l’hôtel. La tarification est établie à partir de la moyenne du secteur. « tank you » fonctionne selon le même principe. Si la trappe du véhicule est ouverte, la présence du propriétaire de la voiture est facultative : le pompiste s’occupe de tout.





Impossible de reprendre la route sans penser au coup de malchance. En cas de malaise cardiaque, Staying Alive fournit l’emplacement des défibrillateurs les plus proches. Pour appeler des secours, le site SOS Urgences part du principe qu’un témoin sidéré peut oublier le numéro des urgences (Samu, etc.). C’est pourquoi il fournit l’ensemble des numéros à appeler (Samu, Pompiers, etc.) en cas d’urgence à l’endroit où l’on se trouve, en France comme à l’étranger.