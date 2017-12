Metz : Arnaud Baton est un collectionneur de Playmobil

Le jouet Playmobil a tellement gagné en succès en une quarantaine d'années que certaines pièces sont devenues rares et sont donc très recherchées. A Metz, Arnaud Baton, étudiant et collectionneur de Playmobil a mis huit heures pour remplir ses 20 mètres carrés d'exposition. Au final, le résultat impressionne toujours, toutes générations confondues. Ce jeune homme collectionne les Playmobil depuis l'âge de deux ans. A force de multiplier les exemplaires et les petites pièces, il peut varier les scènes à l'infini. C'est d'ailleurs le principe de ce jouet.



