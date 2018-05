Meuse : la pêche aux carnassiers est ouverte

Les pêcheurs se sont donné rendez-vous au bord de la rivière dans la Meuse pour pêcher les carnassiers et marquer l'ouverture de la saison. Il s'agit en effet d'un moment particulier pour ses amateurs, car ils vont mettre en éveil leur sens de l'eau pour capturer les brochets, les sandres et les autres perches. Cependant, afin de préserver un équilibre écologique, les carnassiers dont la taille est au-dessous du seuil autorisé devront être relâchés pour assurer la survie de l'espèce.



