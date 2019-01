Moins traumatisante que la course, découvrez les bienfaits de la marche

Pour contrôler la régularité de l’effort, on peut s’équiper d’un podomètre. Ce petit appareil permet de calculer le nombre de pas d’un piéton et la distance parcourue. Selon les tests de l’UFC-Que-Choisir, c’est lorsque que ce tracker d’activité se porte à la ceinture ou à la poche d’un pantalon qu’il offre la meilleure précision. Les modèles les plus performants convertissent le nombre de pas en distance et traduisent ensuite cette information en nombre de calories perdues.





Il est aussi possible de mesurer ses efforts grâce à un bracelet connecté qui, outre le nombre de pas effectués et les calories dissipées, fournit différentes informations. Certains bracelets connectés suivent aussi la fréquence cardiaque du marcheur afin qu’il puisse mesurer l’intensité de l’effort fourni. Et révèlent la qualité du sommeil si on le garde au lit durant la récupération.





Un cran au-dessus, les montres connectées sont aussi de grandes amies des marcheurs, mais elles sont plus chères. Il faut compter environ 300 à 400 euros pour un modèle de milieu de gamme.





Outre les informations citées plus hauts, ces petits condensés de technologie intègrent notamment un GPS grâce auquel on peut suivre son trajet en direct et la vitesse à laquelle il a été parcouru. Avant de casser sa tirelire, mieux vaut se renseigner sur l’autonomie de la montre, la réserve d’énergie restant le talon d’Achille de l’horlogerie connectée.