Monter à bord d'une moissonneuse !

Elle impressionne quand elle se distingue dans les paysages estivaux, mais elle agace lorsqu'elle nous ralentit sur les petites routes. La moissonneuse-batteuse, c'est la machine emblématique de l'agriculture. Et si le huis clos de sa cabine était finalement le lieu idéal pour faire découvrir la réalité du métier ? Beaucoup de visiteurs l’ont testée, et c'est surtout la modernité de la culture des céréales qui les a fascinés.



