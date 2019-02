Moselle : la cavalcade de Sarreguemines lance la saison du carnaval

En Moselle, la cavalcade de Sarreguemines est une tradition perpétrée depuis le XVIème siècle. Un défilé déguisé qui, cette année 2019, a rassemblé près de 30 000 spectateurs. Il faut dire qu'avec 50 chars et des festivaliers provenant d'à peu près partout, notamment d'Allemagne et du Luxembourg, l'ambiance est au rendez-vous. Les enfants, eux, se ruent pour attraper les bonbons.



