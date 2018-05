Nîmes : la fête a commencé avec la Pégoulade

Comme chaque année à Nîmes, la Pégoulade est un événement incontournable. Pour ne rien rater de la fête, il faut arriver tôt et choisir les places en hauteur. L'édition de 2018 est placée sous le thème des Romains. Les chars sont de sortie et les déguisements aussi. Ici, tous ceux qui le veulent peuvent participer au défilé, et chacun interprète l'histoire comme il le veut. La Pégoulade ouvre le bal de quatre jours de feria durant lesquels près de deux millions de spectateurs sont attendus. Et comme depuis 70 ans, la règle reste la même : s'amuser en famille.



