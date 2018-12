Noël : l'engouement pour Harry Potter ne faiblit pas

Dans les magasins de jouets, la tendance est orientée vers les articles Harry Potter. A quelques jours de Noël, il y a des ruptures de stock de certains jeux ou jouets à l'effigie du jeune sorcier de Poudlard. Après plus de 20 ans d'existence, Harry Potter plaît aux petits comme aux grands. Un magasin consacré au jeune sorcier existe d'ailleurs à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, et l'on peut y trouver tous les accessoires pour satisfaire les passionnés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.