Nos conseils pour un week-end à Saint-Pétersbourg

Surnommée la "Venise du Nord", Saint-Pétersbourg est bâtie sur 42 îles et compte près de 300 ponts. L'une des façons les plus agréables pour découvrir cette ville russe est d'emprunter ses innombrables canaux en bateau. Elle est également riche en monuments comme le palais d'Hiver, le musée Fabergé ou encore le théâtre Mariinsky. Découvrez les adresses et les bons plans pour un week-end à Saint-Pétersbourg.



