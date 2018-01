Nos conseils pour un week-end à Serre Chevalier

Située dans les Hautes-Aples, Serre Chevalier est une destination idéale pour les amoureux de sports de glisse. Dans la vallée, chaque commune possède ses propres remontées mécaniques. Le plus grand domaine skiable des Alpes offre près de 250 km de pistes. Mais le ski est loin d'être la seule façon de se détendre.



