"Nous sommes si heureux" : Béatrice Dalle et JoeyStarr joueront "Elephant Man" au théâtre

Ce n'est pas la première fois qu'Elephant Man connaît une transposition théâtrale. Auparavant, le dramaturge américain Bernard Pomerance avait écrit une pièce sur cette histoire qui a été jouée à Broadway. David Bowie avait fait partie des différentes distributions.

Passé l'effet de surprise, on se dit que la réunion de Béatrice Dalle et JoeyStarr n'a finalement rien d'étonnant, ne serait-ce que dans leurs expériences théâtrales respectives. Dalle a déjà été dirigée, et transfigurée, par le metteur en scène David Bobée en 2014 dans Lucrèce Borgia. Depuis plusieurs mois, JoeyStarr décline de son côté sur scène une sélection de grands discours prononcés à l'Assemblée, dont la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges en 1791, le plaidoyer contre la peine de mort de Victor Hugo en 1848, ou encore le discours à la jeunesse de Jean Jaurès en 1903. Le rendez-vous est pris en novembre 2019, aux Folies Bergère.