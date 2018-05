Costa Brava : laissez-vous emporter sur la route du vin DO Empordà

Vous visiterez également des musées œnologiques comme le musée du vin du Castell de Peralada ou le Centre œnologique Coll de Roses. Vous participerez à des activités originales autour du vin comme une ballade en kayak depuis le port de Llançà jusqu’au Cap Ras pour observer les vignes ou encore la visite des caves à vélo entre Vilamaniscle et Roses. Sans oublier les évènements festifs dédiés à la viticulture comme le Festival du vin Vívid, le festival de musique Sons del Món et la foire Arrels del Vi. L’identité des vins de la région n’aura plus de secrets pour vous et vous apprendrez à apprécier et assortir les vins de l’appellation D.O. Empordà avec votre cuisine pour en profiter toute l’année.