Ombrée-d'Anjou : une écurie de la seconde chance pour des anciens chevaux de course

A Ombrée-d'Anjou, d'anciens chevaux de course promis à l'abattoir peuvent jouir d'une retraite bien paisible. Une écurie spécialisée leur permet de se réformer en devenant des chevaux de loisir. Une occasion de donner une seconde chance à ces bêtes de compétition qui n'ont plus leur place sur la piste. Une fois rééduqué, un cheval peut être revendu à un très bon prix et dans de bonnes conditions.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.