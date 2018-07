On a échangé nos correspondants : Dijon à l'épreuve des clichés

Dijon, la ville de la moutarde, cache bien ses merveilles. De par son vin en passant par son paysage, elle serait, en toute modestie, la plus belle région du pays. Les Bourguignons le confirment tous et en sont extrêmement fiers. Néanmoins, les habitants sont réputés pour être chauvins mais bons vivants. Il semblerait que des confréries existent encore à Dijon. Est-ce le cas ? Notre correspondante montpelliéraine a mené l'enquête.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.