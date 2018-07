On a échangé nos correspondants : Montpellier à l'épreuve des clichés

Les Montpelliérains sont connus pour être toujours sous le soleil et parleraient tout le temps l'occitan. Pour vérifier cela, notre correspondante bourguignonne s'est rendue sur place où elle est allée à la rencontre des habitants pour faire sa petite enquête. Autre préjugé à confirmer, les Montpelliérains seraient très sportifs. Ces idées reçues sont-elles vraies ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.