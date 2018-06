Onze à table : un repas diététique de veille de match pour les Bleus

Xavier Rousseau, chef cuisinier de l'équipe de France et du restaurant "Octave" a accepté de relever le défi de ce samedi 2 juin 2018. Il nous a préparé un repas savoureux mais diététique pour toute l'équipe nationale de football. Au menu : burrata et carpaccio de tomates relevé avec du vinaigre balsamique en entrée, un suprême de volaille accompagné d'une poêlée de légumes sans matières grasses comme plat principal, et des fraises à la verveine en dessert.



