Oursinades : l'ambiance a été festive à Carry-Le-Rouet

L'ambiance a été très chaleureuse ce dimanche 11 février sur le quai du port de Carry-Le-Rouet. Plus de 5 000 personnes se sont rendues sur place pour les oursinades, ces fameux banquets de dégustation d'oursins de la Méditerranée. Ces fruits de mer très charnus, qui se caractérisent par leur couleur orange, s'achètent par douzaine et permettent de faire le plein d'iode. Et après les séances de dégustations, place à la musique et à la danse.



