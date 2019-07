Parapente : les volcans d'Auvergne vus du ciel

L'altitude est un bon moyen de se rafraîchir. Des dizaines de personnes découvrent chaque jour le vol en parapente au Puy-de-Dôme. Un site unique de l'Hexagone qui offre une vue magnifique sur les 80 volcans d'Auvergne, qui s'étirent sur 32 kilomètres. Chaque baptême de l'air coûte en moyenne 80 euros et dure une vingtaine de minutes.



