Parc Animalier de Sainte-Croix : les visiteurs entrent en contact avec des animaux en semi-liberté

En Lorraine, le Parc Animalier de Sainte-Croix accueille 315 000 visiteurs dans l'année. C'est un lieu où l'on peut découvrir 1 500 animaux sauvages vivant en semi-liberté. Mais on peut aussi y passer la nuit non loin des loups et des bisons. Le service hôtellerie en pleine nature figure en effet parmi les attractions phares du parc, avec un tarif de 600 euros pour deux jours et une nuit.



