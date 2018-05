Parc de la Villette : une sortie en famille 100% fun !

Si vous avez encore du temps et de l’énergie, rendez-vous à l’espace Chapiteaux de La Villette pour une autre expo : « The Art of Brick : DC Super-Heroes ». Fan de Lego, de super héros ou bien des deux, il y a de quoi faire plaisir à tout le monde ! Flash, Batman et Superman ont été réalisés par un ancien avocat américain, Nathan Sawaya, évidemment mordu de Lego. Pour les 120 créations présentées, il a utilisé pas moins de deux millions de briques ! Star de l’expo, la Batmobile, longue de 5,5 mètres en a nécessité 489 019 à elle seule.

Une expo amusante, qui rappelle que la patience est une grande qualité !





https://lavillette.com/evenement/teamlab/ tarif : 14,90 euros, 12,90 euros pour les moins de 26 ans, Pass famille 44,90 euros.

https://lavillette.com/evenement/the-art-of-the-brick-dc-super-heros/ tarif : 15 euros, 12 euros pour les 4/12 ans, Pass famille 48 euros.





Vous avez envie de visiter Paris et sa région en famille ? Little Globe Trotter vous donne ses conseils pour que votre séjour se passe sans stress et dans la bonne humeur ! Amis parisiens, jetez aussi un coup d'œil. Vous allez redécouvrir votre ville et faire du tourisme avec un regard d'enfant !