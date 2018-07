Paris Raid Amazones : l’aventure au coin du bois de Boulogne

Le Paris Raid Amazones met également les neurones en compétition. Deux courses d’orientation sont au programme. Pour franchir les étapes, les participantes devront être solidaires. Dépassement de soi, esprit d’équipe, entraide, convivialité constituent l’ADN du raid. Les équipières franchissent la ligne d’arrivée par 2. Comme dans une entreprise, toutes les tranches d’âge participent à l’évènement. L’accès nécessite seulement d’être en forme, pas d’être un sportif de haut niveau. L’âge moyen des participantes est de 39 ans, mais 25 % ont plus de 40 ans.





Des muscles et du cœur : si le Paris Raid Amazones, dont tout engin motorisé est proscrit, se tient dans un cadre 100 % naturel, en plein bois de Boulogne, ce n’est pas un hasard : il est organisé par KBO et hébergé par le camping de Paris et la fondation Good Planet. Créée en 2005 par le photographe Yann Arthus-Bertrand, reconnue d'utilité publique, cette fondation promeut les notions de d’écologie et de préservation de l’environnement. Une aventure humaine au cœur de la nature également soutenue par Atlas For Men/Atlas For Women, qui est d’ailleurs l’un des partenaires du Raid Amazones depuis 7 ans.