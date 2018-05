Paris vu du ciel : les enfants décollent !

Boarding now… La suite de notre journée dans les airs se situe à deux pas du métro Opéra. Flyview, qui a ouvert ses portes récemment, a tout de l’aéroport : hôtesses, salle d’embarquement, escalators, un vol tous les quarts d’heure.

Après une rapide présentation de l’expérience qui vous attend, vous pénétrez dans la salle de vol. Il faut s’attacher dans un «jetpack » - taille minimum 1m20 – enfiler des lunettes et boucler sa ceinture. Après, la réalité virtuelle fait son job : sensations fortes garanties. Vous allez approcher les hiéroglyphes de l’Obélisque de la Concorde, frôler le haut de la Tour Eiffel, effleurer la Seine et passer entre les tours de Notre-Dame. Paris vu d’en haut n’aura plus aucun secret pour les enfants, qui vont adorer le survol. A noter que même si vous êtes sujet au vertige, vous pouvez le faire : il suffit de fermer les yeux !





https://www.ballondeparis.com/ Tarif : 12 euros, 6 euros pour les 3/11ans, gratuit pour les moins de 3 ans.

https://www.flyview360.com/ Tarif : 15 euros, Tarif famille : 50 euros pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans.





Vous avez envie de visiter Paris et sa région en famille ? Little Globe Trotter vous donne ses conseils pour que votre séjour se passe sans stress et dans la bonne humeur ! Amis parisiens, jetez aussi un coup d'œil. Vous allez redécouvrir votre ville et faire du tourisme avec un regard d'enfant !