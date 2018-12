Patinoires éphémères : la glisse pour tous

Boule à facettes, musique à laser et ambiance boîte de nuit. Mais au sol, de la glace et au-dessus des têtes, la verrière du Grand Palais. Ouverte jusqu'à deux heures du matin, l’activité reste florissante même si le prix est un peu élevé, entre 17 et 29 euros par personne. Cet hiver, on peut filer sur la glace un peu partout. On compte environ 300 patinoires éphémères dans le pays. Elles sont même présentes dans le métro parisien, station Glacière.



