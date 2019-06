Pâtisseries : le retour aux classiques !

Quels sont les desserts préférés des Français ? Ce week-end, le Salon de la pâtisserie se tient à Paris. Alors qu'on pourrait s'attendre à de nouvelles tendances et un vent de modernité, ce sont les bons vieux paris-brest et autres flans qui occupent le podium. Les pâtisseries traditionnelles seraient-elles en train de prendre leur revanche ?



