Patrimoine : les jeux anciens

On vous emmène à Lesneven, dans le Finistère. Ici, l'ambiance dans les bistrots est toujours chaude même en hiver. Découvrez cet établissement à l'allure rétro où de "grands enfants" aiment se faire plaisir. Au menu : divers jeux anciens.



